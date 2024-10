Celebridades prestigiam pré-estreia de 'Tudo Por Um Popstar 2'

Rio - Famosos se reuniram, na noite desta terça-feira (1°), para assistir a pré-estreia do filme "Tudo Por Um Popstar 2". O evento aconteceu no Cinemark Downtown, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e contou com a participação de Mel Maia e Klara Castanho, que participaram do primeiro filme.

O longa chega aos cinemas no próximo dia 10 de outubro. Ele é protagonizado por Gabriella Saraivah, Bela Fernandes, Laura Castro e Lucas Burgatti.

A sequência do filme conta a história de três amigas que moram em Resende, no interior do Rio de Janeiro, e planejam uma viagem para celebrar seus 15 anos de amizade e assistir ao show de encerramento da turnê de um grande Pop Star, que estudou com elas na adolescência e hoje é o cantor jovem mais famoso do Brasil.

