Espetáculo Quanta Energia volta ao Centro Cultural Light em novembro Divulgação

Publicado 12/10/2024 14:33

Completando 10 anos, o espetáculo Quanta Energia será apresentado, de 4 a 8 de novembro, em duas sessões diárias, às 10h e às 14h. O evento é gratuito, sujeito à lotação.

Conduzido por dois cientistas superanimados, o espetáculo é repleto de experiências lúdicas e interativas e agrada todas as idades, misturando humor, ciência, interatividade e muita alegria. O tema parece difícil, mas se torna leve e super agradável por meio de uma narrativa teatral que estimula a participação do público e apresenta situações do nosso cotidiano. A peça desmistifica o complexo universo da energia elétrica e conscientiza cada pessoa sobre a importância de não desperdiçar energia no dia a dia.

O espetáculo, que está em cartaz desde 2014, já teve mais de 350 apresentações, em locais diversos, como: escolas públicas e particulares, Centro Cultural Light, Cidade das Artes, Planetário da Gávea, Naves do Conhecimento, Bibliotecas Parque, e muitos outros, além de estar presente na Bienal do Livro, Feira da Providência e Green Nation, somando quase 40 mil expectadores.

Esta temporada será realizada na semana que em que se comemora o dia da Ciência e da Cultura, uma grata surpresa, pois o Quanta Energia traz com maestria a cultura da arte do teatro educativo para abordar um tema científico de utilidade pública

O projeto foi concebido por meio de um trabalho conjunto entre a Light, distribuidora de energia elétrica do Rio de Janeiro, a Mad Science, líder mundial em entretenimento educativo e a Kommitment Produções, especialista em produções culturais.

A peça conta com recursos do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Serviço

Espetáculo Quanta Energia

Quando: 4 a 8 de novembro

Horários: sessões 10h e 14h

Duração: 60 minutos

Local: Centro Cultural Light (Av. Marechal Floriano 168, Centro – Rio de Janeiro)

Classificação indicativa: a partir de 5 anos.