Participante do ’Gran Hermano’ é expulsa por reclamar demaisReprodução

Publicado 03/01/2025 15:48

Rio - A participante Keila Sosa foi expulsa do "Gran Hermano", o "Big Brother" argentino, por não querer estar no reality show e constantemente reclamar da convivência ou sobre saudades de casa, além sempre criticar as regras do programa e as dinâmicas da produção. Ela ficou 30 dias confinada na casa.

O momento da expulsão viralizou nas redes sociais. No vídeo, Keila é comunicada sobre sua expulsão em meio a uma reunião com todos os competidores na sala da casa. A produção do programa alfinetou sobre todos saberem dos desafios do confinamento no momento em que se inscreveram e destacou a importância de se entregar ao jogo.

"Ninguém disse que seria uma tarefa simples, mas todos compreenderam que, apesar dos problemas que poderão enfrentar, é uma que merece ser vivida. Me chateia que nem todos tenham compreendido o significado desta aventura. Não vejo mais vontade de jogar, portanto, Keila, quero que você se despeça rapidamente de seus companheiros e vá até aquela porta giratória para poder sair de casa", mandou a voz da produção.