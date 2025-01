’Ainda Estou Aqui’ é um dos dez filmes pré-selecionados ao BAFTA 2025 - TV Globo / Alile Dara Onawale

Publicado 03/01/2025 14:43

Rio - A Academia Britânica divulgou, nesta sexta-feira (3), a lista de pré-indicados para concorrer ao British Academy Film Awards (BAFTA) 2025. "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, está entre os selecionados para concorrer a uma vaga na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa.

De 40 filmes enviados, "Ainda Estou Aqui" faz parte da lista dos dez pré-selecionados. Membros da BAFTA têm até o dia 10 de janeiro para votar nas produções, que serão reduzidas a cinco. O resultado dos indicados será divulgado em 15 de janeiro. Depois, entre 22 de janeiro e 11 de fevereiro, os membros votarão mais uma vez, agora para definir o vencedor. A premiação acontecerá em 16 de fevereiro.

Competem por uma vaga, ao lado da produção brasileira, os filmes: "Tudo Que Imaginamos Como Luz"; "Cão Preto"; "O Conde de Monte Cristo"; "Emília Pérez"; "Flow"; "The Girl with the Needle"; "Kneecap – Música e Liberdade"; "La Chimera" e "The Seed of the Sacred Fig".

