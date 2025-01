Grazi Massafera - Reprodução/Globo

Publicado 03/01/2025 14:35 | Atualizado 03/01/2025 16:51

Rio - Para celebrar 25 edições, a Globo lança na próxima terça-feira (7) "BBB - O Documentário", logo após com depoimentos de vários ex-participantes que se destacaram no programa, incluindo Grazi Massafera e Sabrina Sato.

"'Big Brother foi único em minha vida e de uma potência que não consigo explicar o tamanho", disse Grazi, ex-BBB 5.

"Esse olhar pra mim mesma, de acreditar que eu sou capaz de ser mais do que a Miss, que é considerada bonita, mas burra", completou.

CONFIRA: A chamada de “BBB - O DOCUMENTÁRIO”, que estreia dia 7 de janeiro.

Cida Santos, campeã do "BBB 4", também narrou sua experiência ao deixar o programa. "Quando saio do Projac, meu Deus, aquela multidão gritando o meu nome, os fãs, falei, 'gente, eu tô famosa'. Eu tremia", contou. Sabrina Sato participou do "BBB 3" e revelou o que sentiu quando esteve na casa mais vigiada do Brasil: "Além de ser muito nova, muito ingênua, eu ainda estava naquele momento tentando entender tudo".

Juliette, campeã do "BBB 21", falou que muita coisa que acontecia em sua vida real, aconteceu também dentro do reality show. "Foi uma extensão da minha vida".

Dividida em quatro episódios, a série traz exemplos de como o BBB se tornou um fenômeno cultural, além de um espelho das transformações sociais no Brasil ao longo dos anos. O documentário será exibida em quatro dias consecutivos, até 10 de janeiro, na TV Globo, após ‘Mania de Você’.



O diretor Bruno Della Latta explica que, para além de curiosidades de bastidores, resgate de acontecimentos marcantes e histórias dos participantes, a narrativa envolve, sobretudo, a troca mútua entre as discussões sociais geradas no reality e as mudanças observadas – e vividas, claro – fora da casa.

“Percebi que o ‘Big Brother Brasil’ vai muito além do entretenimento, sendo um reflexo vivo das questões culturais, sociais e comportamentais de cada época. Sempre tentei olhar o programa como um recorte do seu tempo. Quais temas foram debatidos naquele ano? Quem foi escolhido vencedor? Quais roupas as pessoas estavam usando? Quais músicas estavam tocando? Dá para assistir ao BBB e entender muito sobre o que estava acontecendo na sociedade brasileira. Foi essa linha que segui para criar este documentário”, coloca Bruno.