Christina Rocha participa de chamada do ’BBB 25’Reprodução

Publicado 02/01/2025 11:19

Rio - Fora do SBT desde maio do ano passado , Christina Rocha surpreendeu os fãs ao aparecer em uma chamada do "Big Brother Brasil 2025", nesta quarta-feira (1º). No vídeo, que conta ainda com as participações de Beatriz Reis e Juliette, a apresentadora brincou com o fato de ter comandado o programa "Casos de Família" por muitos anos.

A brincadeira foi possível pois, de forma inédita, neste ano todos os participantes do reality show entrarão na competição em duplas. "Duplas? Olha, de duplas, de casais, de amigos e de confusão em família eu entendo demais, viu?", disse Christina na chamada. "Dia 13 de janeiro vou ficar aqui, no meu sofá, esperando começar o 'BBB 25'", acrescentou.

No vídeo, Beatriz Reis diz que foi chamada para ajudar o apresentador Tadeu Schmidt na seleção de alguns participantes para entrar no reality show. A influenciadora começa a brincar, listando duplas de personagens da TV Globo, como Mavi (Chay Suede) e Mércia (Adriana Esteves), da novela "Mania de Você", Fátima (Fernanda Torres) e Sueli (Andréa Beltrão), de "Tapas & Beijos", e mais.

"Tão sabendo, né? Esse ano os brothers não entram sozinhos na casa. 'BBB 25' em dose dupla. São familiares, amigos, namorados... aquelas relações lindas que a gente tanto ama ver, né? Eu não sei se vai ser tão lindo assim lá dentro. Me deram a função aqui para fazer uma pré-seleção para ajudar a escolher uma das duplas, para ver se elas tem um perfil de campeões para entrar na casa. Tadeu, oh, danado, estou fazendo já aqui, viu? A triagem para te ajudar, para não te arrumar uma confusão. Boa sorte!", brinca ela.

Depois de Bia listar as duplas e os motivos pelos quais elas poderiam entrar na casa mais vigiada do Brasil, Juliette surge para atiçar a curiosidade do público. "Meu povo, o 'BBB 25' está quase pronto. Quem serão as duplas que vão entrar na casa?", questiona.