Ana Clara e Ed Gama Divulgação/Globo

Publicado 02/01/2025 18:57

Rio - A extensão oficial da sala do "BBB 25" já tem nome e sobrenome: o "Big Show". A nova atração sobre tudo que acontece na casa mais vigiada do país estreia no dia 20 de janeiro no Multishow, sob o comando de Ana Clara e Ed Gama, levando ao público os assuntos mais quentes e esperados pelos fãs do reality.

fotogaleria Humor, resenha, interatividade, memes e games são alguns dos elementos que compõem a atração inédita que vai agitar as noites de segunda-feira, além da presença do eliminado da semana para comentar sua vida pós confinamento, junto de convidados especiais a cada programa.

E para provar que o "Big Show" é a ponte oficial com o confinamento, um recurso exclusivo do programa: do palco, os convidados poderão enviar perguntas para o líder da semana. Outros quadros abordando os mais variados assuntos do universo do reality também farão parte da nova atração.