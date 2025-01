Detalhe do troféu do Globo de Ouro - Robyn Beck/AFP

Detalhe do troféu do Globo de OuroRobyn Beck/AFP

A 82ª edição do Globo de Ouro está se aproximando! Considerado uma das maiores premiações da indústria cinematográfica, o evento deste ano carrega uma expectativa especial para os brasileiros. As indicações de “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles, e Fernanda Torres mobilizaram campanhas de fãs nas redes sociais, nas últimas semanas. Confira, a seguir, as principais informações da cerimônia.

Data, horário e transmissão

O Globo de Ouro acontecerá neste domingo (5) em Los Angeles, Estados Unidos, e tem previsão de início às 22h (horário de Brasília). Ele será transmitido através do canal televisivo de TNT e o serviço de streaming Max.

Indicações brasileiras

O filme "Ainda Estou Aqui", lançado no Brasil em 7 de novembro de 2024, concorre à categoria de melhor filme estrangeiro. Já Fernanda Torres, uma das protagonistas do longa, disputa o prêmio de melhor atriz em filme de drama.

Candidatos a melhor filme estrangeiro

- Ainda Estou Aqui

- Emilia Pérez

- The Girl With the Needle

- The Seed of the Sacred Fig

- Tudo Que Imaginamos Como Luz

- Vermiglio

Candidatas a melhor atriz de drama

- Angelina Jolie, Maria Callas

- Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui

- Kate Winslet, Lee

- Nicole Kidman, Babygirl

- Pamela Anderson, The Last Showgirl

- Tilda Swinton, O Quarto ao Lado

Filme aclamado

Dirigido por Walter Salles, "Ainda Estou Aqui" superou a marca de 3 milhões de espectadores no Brasil. A trama se passa em 1970, durante a ditadura militar, e conta a história real do desaparecimento e morte do ex-deputado federal Rubens Paiva (1929-1971), interpretado por Selton Mello, no Rio de Janeiro.

Após o "sumiço" do marido, sua mulher, Eunice Paiva (1929-2018), vivida por Fernanda Torres, passa a se dedicar a descobrir o paradeiro do ex-parlamentar.