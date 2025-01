Segunda temporada de ’The Last Of Us’ chega à Max em abril - Max

Publicado 07/01/2025 14:12

Rio - Durante coletiva de imprensa, o cocriador, roteirista e produtor executivo de "The Last Of Us", Neil Druckmann, anunciou, nesta terça-feira (7), que a segunda temporada da série chega ao catálogo da Max e ao canal HBO em abril deste ano.

Os novos episódios, que trazem de volta Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsey como Ellie, se passam cinco anos depois dos eventos da primeira temporada. O passado de Joel e Ellie os alcança, levando-os a um conflito entre ambos e a um mundo ainda mais perigoso e imprevisível do que aquele que abandonaram.

Além de Pascal e Ramsey, estão de volta também Gabriel Luna como Tommy e Rutina Wesley como Maria. Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen e Danny Ramirez como Manny chegam para se juntar ao elenco. A atriz Catherine O'Hara terá uma participação como convidada.

Escrita e produzida executivamente por Craig Mazin e Neil Druckmann, "The Last Of Us" é baseada na franquia de videogame desenvolvida pela Naughty Dog para consoles PlayStation. Também fazem parte do time de produtores executivos da série: Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O’Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan e Evan Wells.