Gardênia Cavalcanti apresentará o Band Verão Rio com shows de grandes nomes da música brasileira - Divulgação Band

Publicado 23/01/2025 12:20

Rio - O Band Verão Rio chega ao seu segundo e último final de semana de gravações nos dias 25 e 26 de janeiro, com uma programação que promete fechar o evento com chave de ouro. A praia de São Francisco, em Niterói, será novamente o cenário de um festival gratuito repleto de música e cultura, comandado pela carismática apresentadora Gardênia Cavalcanti.

No dia 25, o palco será tomado pelos hits que marcaram gerações com Buchecha, além da elegância do samba de Diogo Nogueira, garantindo uma noite de muita nostalgia e romantismo. Já no dia 26, o clima de celebração continua com as apresentações de Thiago Martins, trazendo sua energia e carisma, e Mumuzinho, ícone do pagode nacional.

Transmissão nacional e conteúdos exclusivos

O Band Verão Rio será exibido para todo o Brasil nos dias 26 de janeiro e 2, 9 e 16 de fevereiro, sempre às 12h, mostrando não apenas os shows, mas também conteúdos especiais que refletem a essência do verão carioca.

Além das apresentações musicais, o evento contará com entrevistas e quadros gravados em pontos turísticos icônicos, como o Cristo Redentor. Gardênia Cavalcanti levará convidados para explorar o monumento por dentro, em uma experiência única e emocionante.

Música, cultura e a cara do verão carioca

Com foco na celebração da estação mais quente do ano, o Band Verão Rio também abordará temas como esportes, gastronomia e Carnaval, em um festival multicultural que mistura entretenimento e informação.

Gardênia Cavalcanti, a anfitriã do verão

Jornalista e apresentadora de destaque, Gardênia Cavalcanti é o grande nome por trás do Band Verão Rio. Além de comandar diariamente o programa Vem com a Gente na Band Rio, ela é conhecida por seu envolvimento em ações sociais no Santuário Cristo Redentor e por ser musa da escola de samba Grande Rio. E assina uma coluna na seção D Mulher, no O DIA.

Com Buchecha, Diogo Nogueira, Thiago Martins e Mumuzinho, o segundo final de semana do Band Verão Rio promete momentos inesquecíveis, celebrando o melhor do verão com música, cultura e muita alegria.