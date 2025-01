Indicações de Fernanda Torres e Ainda Estou Aqui ao Oscar quebram a internet - Reprodução / Instagram

Publicado 23/01/2025 11:16 | Atualizado 23/01/2025 11:37

Rio – A indicação de Fernanda Torres como Melhor Atriz ao Oscar 2025 , pela interpretação no filme "Ainda Estou Aqui", do diretor Walter Salles, foi motivo de muita comemoração para os brasileiros através das redes sociais, na manhã desta quinta-feira (23). O longa-metragem também foi aclamado pelo público ao fazer história. Ele foi indicado a duas categorias: Melhor Filme e Melhor Filme em Língua Estrangeira.

Internautas vibraram com as indicações. "Eu estava fechando o vídeo do anúncio porque já estava satisfeita com as duas indicações. Aí veio o choque! Vai ter clima de final de copa do mundo SIM", escreveu uma usuária do X, antigo Twitter. "Eu estou passando mal que ele foi pra categoria principal", expressou um seguidor. "Que momento realmente histórico para o Brasil", comentou uma terceira pessoa. "Eu às 10h da manhã chorando em casa pela indicação da Fernanda Torres", disse outro usuário das redes sociais.

No início deste mês, Fernanda emocionou os brasileiros ao ganhar na categoria "Melhor Atriz em Filme de Drama" no Globo de Ouro. A artista concorreu com Angelina Jolie, Nicole Kidman, Pamela Anderson, Tilda Swinton e Kate Winslet na cerimônia.

Na trama, Fernanda interpreta Eunice Paiva, casada com Rubens Paiva, e, após o marido ser sequestrado por militares nos anos 70, no auge da Ditadura Militar, tenta descobrir o paradeiro do ex-deputado e se reinventar para criar seus cinco filhos sozinha. O filme é baseado no livro do filho do casal, Marcelo Paiva.

A protagonista do longa-metragem é a segunda atriz brasileira a ser indicada ao Oscar. Sua mãe, Fernanda Montenegro, que fez participação especial em "Ainda Estou Aqui" (2024), também concorreu na mesma categoria por "Central do Brasil" (1998). No entanto, Gwyneth Paltrow levou a melhor com "Shakespeare Apaixonado" (1999).