The Town acontece na Cidade da Música, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo - Reprodução The Town

Publicado 20/02/2025 08:46

Rio - Com Katy Perry e Mariah Carey entre as atrações, a segunda edição "The Town" acontece na Cidade da Música, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro. Os ingressos para o festival começam a ser vendidos nesta quinta-feira (20), a partir das 19h, na Ticketmaster.

O The Town Card, equivalente a um ingresso de gramado, permite que, quem o adquirir, escolha a data de sua preferência posteriormente, garantindo acesso ao evento antes mesmo da confirmação completa do line-up, sem se preocupar com o andamento da venda geral. Ele custa R$ 895 inteira e R$ 447,50 a meia-entrada e não há cobrança de taxa de conveniência.

O pagamento poderá ser efetuado com PIX e cartões de crédito, com parcelamento em até seis vezes.As condições são válidas para a aquisição de até 4 cards por CPF, sendo permitido até uma meia-entrada dentro do total de 4 cards. A classificação etária do evento é de 16 anos. A entrada de menores de 16 anos será permitida desde que estejam acompanhados dos pais ou representantes legais.

Atrações



No dia 6 de setembro, na São Paulo Square se apresentam Stacey Ryan, Joabe Reis e São Paulo Square Big Band com Tony Gordon. Já no dia 7, é a vez de Green Day (headliner), Sex Pistols featuring Frank Carter, Bruce Dickinson e Capital Inicial no Skyline, Iggy Pop, Pitty, CPM22 e Supla & Inocentes no The One e Kamasi Washington, Orquestra Mundana Refugi e São Paulo Square Big Band com Clariana na São Paulo Square.



No fim de semana seguinte, no dia 12 de setembro, a São Paulo Square recebe Snarky Puppy, Leo Gandelman e São Paulo Square Big Band com Alaíde Costa e Claudette Soares. Já no dia 13, Mariah Carey (headliner), Jessie J e Ivete Sangalo estarão no Skyline, enquanto Jacob Collier, Vanessa Moreno e São Paulo Square Big Band com Annalu & Ricardo Arantes fazem show na São Paulo Square.

No último dia de The Town, 14 de fevereiro, Katy Perry (headliner) e Camila Cabello estão no line-up do Skyline, enquanto a São Paulo Square tem performances de Jacob Collier, João Bosco Quarteto e São Paulo Square Big Band com Amanda Maria.



Além dos artistas, uma atração diária na Cidade da Música vai surpreender os fãs. Sucesso na edição de 40 anos do Rock in Rio, a Esquadrilha Céu vai fazer sua estreia no festival paulista com o momento ‘The Flight’, formado por cinco aviões comandados por experientes pilotos que formarão um ballet no espaço aéreo próximo ao Autódromo de Interlagos.