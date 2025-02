Pedro Bassan, Alex Escobar, Mariana Gross, Karine Alves, Pretinho da Serrinha e Milton Cunha - Marcelo Sá Barretto/Agnews

Publicado 20/02/2025 23:17 | Atualizado 20/02/2025 23:44

Rio - Nesta quinta-feira (20), a TV Globo anunciou as novidades da transmissão do Carnaval 2025, com destaque para o retorno de repórteres na avenida após as duras críticas aos influenciadores que participaram da cobertura no ano passado . A emissora também apostou em rede própria 5G para melhor qualidade da imagem.

fotogaleria Alex Escobar, Mariana Gross, Karine Alves, Pretinho da Serrinha e Milton Cunha farão a transmissão dos desfiles do Grupo Especial do Rio, que acontecem nos dias 2, 3 e 4 de março. Mariana Gross, comanda o esquenta que antecede a entrada das agremiações, distribuindo a transmissão entre os repórteres espalhados pela Sapucaí para mostrar todos os preparativos antes do relógio começar a contar e as escolas invadirem a pista.

Como o primeiro dia de desfiles no Rio e o Oscar acontecem na mesma data, a emissora vai transmitir a premiação para todo o país, com exceção do Rio de Janeiro. A TV Globo exibe a cerimônia a partir das 21h55, com transmissão simultânea também no G1 e no Gshow. O Carnaval do Rio também estará com sinal aberto no Globoplay.

Já em São Paulo, os desfiles acontecem nos dias 28 de fevereiro e 1º de março com Everaldo Marques, Valéria Almeida, Judson Sales, Aílton Graça e Milton Cunha na transmissão. Roberto Kovalick e outros repórteres acompanham as agremiações pelo Sambódromo do Anhembi.

"Glô na Rua"



Rita Batista comanda a "Central dos Blocos" direto de Salvador, fazendo um giro pelos estados, passando pelas festas já tradicionais e por outras menos conhecidas do grande público. Repórteres entram em flashes ao vivo ao longo da programação da TV Globo, entre 9h e 19h, e registram o pré-carnaval de Manaus, Recife, Salvador, Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória e Florianópolis.

GNT

A quarta temporada do "Carnaval da Sabrina" vai ao ar entre o dia 6 de fevereiro e 13 de março, sempre às quintas-feiras. Às sextas-feiras, de 14 de fevereiro a 7 de março, Erika Januza, rainha de bateria da Unidos do Viradouro, escola de Niterói, apresenta o "Rainhas Além da Avenida", em que conversa com as principais rainhas de bateria do Grupo Especial.

Multishow

O canal mostra o show de abertura e o Desfile das Campeãs no sábado, dia 8 de março, com Mariana Gross, Milton Cunha, Lucinha Nobre, Fábio Judice, Gominho e Ellen Rocche.