Publicado 20/02/2025 11:43 | Atualizado 20/02/2025 12:33

Rio - Representantes das 12 escolas do Grupo Especial e da diretoria da Liesa participaram de uma missa em ação de graças no Cristo Redentor, na noite desta quarta-feira (19). Celebrada por padre Omar, reitor do Santuário e colunista de O DIA, a cerimônia reuniu casais de mestre-sala e porta-bandeira, além de diretores de Carnaval e presidentes.

Faltando pouco mais de uma semana para a maratona de desfiles, os sambistas fizeram uma oração em prol de energias positivas para as apresentações no Sambódromo. Ao fim da missa, todos os pavilhões foram abençoados com água benta.



O presidente da Liesa, Gabriel David, representou a entidade.