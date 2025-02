Mariana Goldfarb e Paolla Oliveira - Reprodução/Instagram

Publicado 19/02/2025 16:45 | Atualizado 19/02/2025 16:47

Rio - O anúncio de que Paolla Oliveira vai deixar o posto de rainha de bateria fez muitos fãs lamentaram e tem rendido homenagens. Musa da Grande Rio, Mariana Goldfarb posou com a atriz no ensaio da quadra , nesta quarta-feira (19) e encheu ela de elogios.

"A maior de todas. A insubstituível. A que dá aula sobre beleza real e a que para qualquer lugar por onde passa com sua energia transbordante e alegre. Só de olhar pra ela a gente aprende sobre a nossa própria potência.Ela esbanja amor-próprio e confiança. Sou fã mesmo", escreveu a influenciadora.

"A Grande Rio realmente abalou as estruturas com tanta Musa linda e carismática", escreveu uma seguidora.

No palco do último ensaio de quadra da escola antes do Carnaval, Paolla recebeu uma homenagem da comunidade e das musas da agremiação, enquanto o público gritava "Fica, Paolla!". Visivelmente emocionada, a atriz agradeceu o carinho dos presentes e recebeu flores em meio à celebração.

"Muita emoção! Todas as homenagens possíveis pra nossa eterna Rainha no último ensaio de quadra da temporada. A Grande Rio te ama, Paolla!", disse a agremiação em um post nas redes sociais.