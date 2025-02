Fantasia do Salgueiro embalada e pronta para entrega ao componente de ala - Divulgação

Fantasia do Salgueiro embalada e pronta para entrega ao componente de alaDivulgação

Publicado 19/02/2025 08:50

Rio - O Salgueiro deu início na última segunda-feira (17) à entrega de fantasias para os componentes da comunidade. A distribuição acontece no barracão da escola, na Cidade do Samba, seguindo um cronograma.

A entrega começou com os integrantes das alas 03, 06 e 08, que receberam seus figurinos das mãos dos diretores de Harmonia. Nesta terça-feira (18), o calendário prossegui com as alas 04, 18 e 20.

Paulinho Evangelista, diretor de Hharmonia do Acadêmicos do Salgueiro ao lado de Diego Pedrosa e Paulo Dimitri, destaca a importância da etapa.

"A entrega das fantasias com antecedência é fundamental para que nossos componentes tenham tempo de ajustar qualquer detalhe e chegarem preparados para o grande dia. Estamos com o trabalho bem adiantado neste Carnaval, e isso só é possível graças ao empenho incansável dos funcionários do barracão e da dedicação da nossa diretoria."

Para retirar a fantasia, é indispensável que o próprio componente compareça levando identidade e CPF. A entrada acontece pelo pátio principal da Cidade do Samba.

Além do figurino, os componentes recebem uma bolsa com um manual de orientações para o desfile, garantindo que todos estejam alinhados com as diretrizes da escola.

A previsão é que a entrega seja concluída até o dia 25. As datas para as próximas alas serão divulgadas nas redes sociais oficiais.

Após o desfile, as fantasias deverão ser devolvidas no barracão, nos dias 15 e 16 de março.