Paolla Oliveira Victor Chapetta /Agnews

Publicado 18/02/2025 21:17 | Atualizado 18/02/2025 22:19

Rio - Paolla Oliveira comentou, na noite desta terça-feira (18), as reações que recebeu após anunciar sua saída do posto de rainha de bateria da Grande Rio. No vídeo publicado, a artista compartilhou bastidores da decisão e abordou os comentários que recebeu desde que fez o anúncio no Fantástico.

Entre as críticas exibidas no vídeo, estavam frases como "não aguentou a pressão", "está velha" e "chata". Paolla rebateu as mensagens e destacou a importância de seguir seus próprios sentimentos.