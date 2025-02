Carnavalesco João Vitor Araújo promete três versões do símbolo da escola, o beija-flor - Renan Areias

Publicado 19/02/2025 06:00 | Atualizado 19/02/2025 08:30

Rio - A comunidade da Beija-Flor de Nilópolis se prepara, emocionada, para homenagear um de seus mestres. O enredo "Laíla de Todos os Santos, Laíla de Todos os Sambas" vai abordar a complexidade contida no diretor de carnaval e multiartista autodidata, que nos deixou em 2021. O homenageado será lembrado pela espiritualidade, musicalidade e pela dedicação à folia, desenvolvida desde a infância.

Marcado pelo uso da roupa branca e dos carregados colares de conta, o personagem icônico terá três setores do desfile dedicados à religiosidade. O carnavalesco João Vitor Araújo destaca que Luiz Fernando Ribeiro do Carmo (1943-2021), nome de batismo do baluarte, era um homem de muita fé. "Ele era aquele cara que você perguntava: 'Qual é a sua religião?'. E ele respondia católico apostólico romano. Só depois dizia que era do Candomblé, da Umbanda. Acreditava em tudo o que era para o bem. Pedia caminho a Exu, mas se dobrava nos altares de igrejas, pedindo a Deus por dias melhores", ressalta João Vitor.



Essa devoção estará representada entre as seis alegorias e três tripés, com menções a Xangô, ao Sagrado Coração de Jesus e à Iemanjá, por exemplo. A imagem da Rainha do Mar vai relembrar um episódio em que Laíla, então diretor de harmonia do Salgueiro, levou a escultura de 3 metros à Praia de Copacabana em agradecimento ao campeonato de 1969. Essa é uma de tantas histórias míticas do gênio de temperamento forte que será contada pela agremiação de Nilópolis.



"Todo mundo o criticava. A Beija-Flor era tida como a escola da macumbaria. Hoje todo mundo faz igual. Todo mundo coloca seu bom despacho antes de entrar [na Sapucaí] e evoca Exu. Não tem como negar que o cara era pioneiro", destaca o carnavalesco.



Outro gesto marcante do mestre, a entrega de rosas brancas será lembrada no desfile. "Isso é lindo. Em uma reunião que eu tive aqui no barracão com a família, eles pediram que não deixasse de falar desse ritual. Era uma espécie de pedido de desculpa, depois de tantas broncas que dava nos componentes. No último ensaio, a Beija-Flor distribuía essas flores como um ato de carinho", explica.



Para abordar o lado musical do diretor de carnaval, João Vitor Araújo resolveu trazer à tona um lado pouco conhecido do homenageado. Com o dom do ouvido absoluto, Laíla era apaixonado por música clássica.

"Acho que retratá-lo como produtor musical foi o setor mais desafiador para mim. Quando me deparei com a paixão dele pela música erudita, eu falei: 'Era disso que eu precisava". Uma das alegorias será o "Estúdio L", onde haverá o encontro do erudito com o popular.



"O estúdio, a quadra da Beija-Flor e o barracão eram tudo para o Laíla", conta o carnavalesco. No desfile, um carro será retratado como um grande teatro, inspirado no Theatro Municipal e no Scala de Milão, onde a orquestra será composta por ritmistas. "Teremos ali uma bateria cenográfica caracterizada com músicos eruditos. Nossas bailarinas na escadaria terão peruca black e tchutchu de LP", revela.



Para essa alegoria, foram providenciados 18 lustres de cristal. "Estamos com um cuidado danado para não quebrar aqui dentro [do barracão]. A proposta é mostrar que aquele cara bronco, gordinho, de aparência um pouco rude é um cristal", explica João Vitor.



Coração pulsava folia



Em sete décadas de dedicação à cultura popular, a biografia do mestre abrange diversas co-irmãs. O enredo, portanto, vai fazer referência a Carnavais icônicos de Nilópolis, mas também de outras agremiações.



"O Laíla já foi da União da Ilha, da Unidos da Tijuca, da Vila Isabel e da Grande Rio. Com 8 anos de idade, fundou a escola mirim 'Independente da Ladeira' lá no Salgueiro. Isso está mencionado no nosso desfile", explica João Vitor Araújo. Os grêmios recreativos por onde o artista passou serão homenageados em alas.



Sem entregar a surpresa, o carnavalesco da Azul e Branco de Nilópolis conta que todas as alegorias terão algum efeito especial. João Vitor também faz mistério sobre como o principal símbolo da agremiação participará do desfile. "Temos beija-flores para todos os gostos, em três tipos diferentes. O último é muito inusitado", comenta.

O Carnaval de 2025 já nasce histórico por conta do enredo e por ser a despedida de Neguinho da Beija-Flor como intérprete da agremiação. Com isso, os trabalhadores da folia preparam emocionados a homenagem. Há 42 anos no barracão, João Reis, conhecido como Sorriso, recebeu o apelido do histórico carnavalesco Joãosinho Trinta (1933-2011). Responsável pela ornamentação de alegorias e fantasias, ele lembra que Laíla sempre lhe consultava sobre a preparação do desfile.



"Todo ano me perguntava o que eu estava achando. Eu falava assim: "Ih, Laíla, tá um Carnaval bonito para competir", relembra. Questionado sobre o barracão de 2025, Sorriso se mostra otimista: "Está excelente. Graças a Deus, uma maravilha", comemora.



Responsável pela ala das crianças, a aderecista Valéria Rosa conta que conviveu com o homenageado. "O verso do samba fala: 'Sua presença ainda está aqui' e está mesmo. Não tem como não lembrar dele em cada detalhe. Aprendi muito sobre harmonia, adereço. Era uma pessoa que sabia fazer de tudo um pouquinho", conta Valéria.

A Beija-Flor de Nilópolis busca seu 15º título no dia 3 de março, segunda-feira de Carnaval, quando será a segunda agremiação a desfilar na Marquês de Sapucaí.