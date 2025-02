Carla Perez comunicou despedida de trio em Salvador - Reprodução/Instagram

Publicado 18/02/2025 22:42

Rio - Carla Perez comunicou aos fãs nesta terça-feira (18) que o Carnaval de 2026 será o último no comando do bloco infantil Algodão Doce em Salvador, na Bahia. A apresentadora relatou que a decisão foi tomada há bastante tempo e a despedida aconteceria neste ano, mas foi adiada após uma conversa com a filha, Camilly Victoria.

"Minha despedida do Algodão Doce na Avenida Campo Grande neste Carnaval de 2025 estava organizada e planejada com a minha equipe. Mas, durante esses dias, ouvindo algumas pessoas que estão ao meu redor e que me amam, refleti e amadureci minha decisão. Minha filha foi cirúrgica ao me dizer: 'Eu, como fã da Carla Perez e seguindo ela há anos, ficaria muito chateada se não fosse informada com antecedência que seria seu último Carnaval, para que eu pudesse me programar e ir'. Ela tem razão", contou.

A ex-dançarina do É O Tchan! completa três décadas de carreira neste ano e o bloco infantil começou a sair na folia baiana em 2000. "Fui escolhida por milhares de crianças que se tornaram adultos e, através deles, seus filhos, sobrinhos e netos me conhecem. É uma história linda. Mas chega uma hora é necessário passar o bastão para a nova geração que está aí. Inclusive, tem uma galera massa que se comunica através da internet. Aqui começam os preparativos para a minha despedida. Ela será oficialmente no Carnaval de 2026. Daí, vocês se organizam para estar aqui, pertinho de mim".

Neste Carnaval, o bloco Algodão Doce sairá nos dias 1º e 2 de março no Circuito Osmar (Campo Grande/Avenida) com participações de personagens infantis e com os palhaços Patati Patatá, o DJ Raffa Maciel e o cantor Xanddy Harmonia, marido de Carla Perez, de convidados especiais.