Lore Improta samba no último ensaio da Viradouro antes do CarnavalReprodução/Instagram

Publicado 19/02/2025 10:47 | Atualizado 19/02/2025 10:49

Rio - Musa da Viradouro, Lore Improta participou do ensaio na quadra da Viradouro, na noite de terça-feira(19), e entregou beleza, simpatia e samba no pé. Léo Santana elogiou a mulher no comentário de um vídeo postado por ela no Instagram.

"Se existe mais linda não conheço e nem quero conhecer", escreveu. A mensagem tem mais de 2 mil curtidas.

"Linda demais", comentou Preta Gil. "A mulher não samba, ela flutua enquanto dança, fico hipnotizada vendo ela dançar", reagiu uma fã.

"Ela brinca com o samba! Perfeição", disse outra internauta.