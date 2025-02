Mocidade renovou com Dudu, Diogo, Bruna, Renato Lage e Misailidis - Divulgação

Rio - A diretoria da Mocidade Independente de Padre Miguel anunciou, nesta terça-feira (18), a renovação do contrato de cinco profissionais. São eles: o carnavalesco Renato Lage, o coreógrafo Marcelo Misailidis, o mestre de bateria, Dudu, o mestre-sala Diogo Jesus e a porta-bandeira Bruna Santos.

"Sigo na preparação final para fazer o céu clarear na Avenida. Mas, já estou pensando em 2026. Por isso, iniciei o processo de renovações do meu time para o próximo carnaval. O casal iluminado, Bruna Santos e Diogo Jesus, segue comigo em mais um ano. Meu cria mestre Dudu vai para mais um ano no comando da que bate melhor no carnaval. O time segue renovado com o coreógrafo da comissão de frente, Marcelo Misailidis, e o meu carnavalesco e Mago, Renato Lage. Juntos somos mais fortes. Vem mais por aí. Salve a Mocidade", publicou a diretoria nas redes sociais.O enredo da Verde e Branco da Zona Oeste é "Voltando para o Futuro - Não Há Limites pra Sonhar". A escola será a primeira a desfilar na terça-feira de Carnaval, dia 4 de março, no Grupo Especial.