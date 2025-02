'Lavagem da Sapucaí' vai reunir componentes de todas as escolas - Divulgação / Rio Carnaval

'Lavagem da Sapucaí' vai reunir componentes de todas as escolasDivulgação / Rio Carnaval

Publicado 19/02/2025 09:37

Rio - O próximo domingo (23) promete ser de muita emoção no Sambódromo, que receberá a 15ª edição da "Lavagem da Sapucaí". O tradicional encontro entre baianas, casais de mestre-sala e porta-bandeira e componentes de todas as escolas de samba marcará a abertura do último dia de ensaios técnicos da temporada.

Durante o ritual ecumênico, representantes de diversas religiões se unem aos sambistas pedindo boas energias para o Carnaval. Além disso, uma grande bateria, formada por ritmistas de diferentes idades e pavilhões, comanda o ritmo, enquanto intérpretes e cantores entoam sambas-enredo históricos. De crianças a baluartes, todos se unem para festejar a chegada do maior espetáculo da Terra.

"A Lavagem da Sapucaí é um momento muito esperado por todos os sambistas, desfilantes e torcedores que amam o Carnaval. Nesta edição especial de 15 anos, as mães baianas e todos os componentes vão fazer um espetáculo ainda mais bonito, abrindo os caminhos para que os desfiles que estão chegando aconteçam com tranquilidade e muita alegria", destaca o diretor de Carnaval da Liesa e idealizador do evento, Elmo José dos Santos.

A festa começa às 18h. Logo em seguida, às 19h, terão início os últimos ensaios com teste de luz e som da temporada, reunindo Salgueiro, Grande Rio, Imperatriz e Viradouro. A entrada nas arquibancadas é gratuita, com classificação etária de 5 anos.