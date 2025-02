David Brazil faz a coroação de Vanessa Rangeli - Robert Pitanguy / Divulgação

David Brazil faz a coroação de Vanessa Rangeli Robert Pitanguy / Divulgação

Publicado 20/02/2025 11:50 | Atualizado 20/02/2025 12:19

Rio - Vanessa Rangeli foi coroada por David Brazil no ensaio de rua da Inocentes de Belford Roxo, nesta quarta-feira (19), após ser anunciada como nova rainha de bateria , substituindo Darlin Ferrattry, a mãe da cantora Lexa, que se afastou do cargo recentemente. Com um body vermelho decorado com pedrarias, a influenciadora digital, estava acompanhada por uma multidão de pessoas e foi conduzida no meio dos componentes pelo promoter e pela rainha da escola, Georgette Bond, até a bateria.

fotogaleria

"Gente, estou tão emocionada. Vocês não têm noção da minha emoção, estou sem palavras. Agora uma coisa vocês podem ter certeza, vou dar o melhor de mim para Inocentes de Belford Roxo”, disse Vanessa.

A tricolor da Baixada será a terceira escola a desfilar na sexta-feira de folia (28), pela Série Ouro da Liga RJ, com o enredo "Ewe, a cura vem da floresta", do carnavalesco Jorge Caribé, apresentado em 2008, com adaptação do carnavalesco Cristiano Bara, que mostra o poder das plantas medicinais e a necessidade da preservação das matas.