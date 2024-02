Internautas reclamam da transmissão dos desfiles do grupo especial - Reprodução de vídeo / TV Globo

Internautas reclamam da transmissão dos desfiles do grupo especialReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 12/02/2024 04:25

Rio - Sob o comando de Milton Cunha, Alex Escobar e Karine Alves, no estúdio montado na Marquês de Sapucaí, e do trio formado por Kenya Sade, Vitor diCastro e Dandara Mariana, que acompanha o que rola nos bastidores, camarotes e arquibancada, a transmissão da TV Globo no primeiro dia de desfiles do grupo especial não agradou os internautas.

fotogaleria

No X, antigo Twitter, os usuários reclamaram da rapidez que as imagens são exibidas e da falta de contextualização dos enredos. "É a pior transmissão da história do Grupo Especial! Vergonhoso!", afirmou um. "Essa transmissão tá muito ruim! Ninguém tenta da um contexto do desfile pra gente, sem comentários relevantes do enredo, mostra três segundos de cada coisa. Comissão de frente parece que não existe, porque nem vejo. Olha Globo, sinceramente. Já foi muito melhor!", opinou outro. "Está muito esquisita a transmissão dos desfiles na Globo esse ano. Milton Cunha carregando nas costas… Falta informação, falta repórter na pista, falta cobertura!", disse uma terceira pessoa.

Os internautas, inclusive, lembraram de Mariana Gross e outros profissionais da emissora que trabalharam na cobertura do carnaval carioca na Sapucaí em anos anteriores. "Desculpa, Glô! Mas estamos sentindo falta da Mariana Gross", declarou um. "Mariana Gross é o mínimo que a gente exige! Mariana é padrão do Carnaval do Rio de Janeiro", destacou outro. "Sou a favor de um panelaço na porta da Globo pra retornar com a Mariana Gross, Lívia Torres, Fábio Júdice, Silvana Ramiro, Mônica Teixeira, Danilo Vieira e afins", disse outro. "Tragam de volta a Mariana Gross", pediu uma terceira pessoa.

Confira:

OLHA ISSO BICHO Globo aprende a mostrar a comissão de frente pelo amor de Deus, essa transmissão tá um lixo

Serio mesmo que a globo não mostrou isso???

A pior transmissão da história.

#Globeleza pic.twitter.com/MXZ5VbGd4j — Junior Markis (@jrmarkis) February 12, 2024

Essa transmissão tá muito ruim! Ninguém tenta da um contexto do desfile pra gente, sem comentários relevantes do enredo, mostra 3 segundos de cada coisa. Comissão de frente parece que não existe, porque nem vejo. Olha Globo, sinceramente. Já foi muito melhor! #Globeleza pic.twitter.com/wkMqiLkwTP — Andy (@AndyVidal) February 12, 2024

Eu quero a equipe de jornalismo da Globo Rio na transmissão. Cadê Mariana Gross na arquibancada popular? Diego Haidar no meio da pista? Fábio Judice mostrando o abre alas? Alexandre Henderson rodando no meio das baianas? — mia colucci triste em paris (@vitoriascl) February 12, 2024

Quarenta anos de Sapucaí, aí para comemorar a Globo achou por bem estragar a transmissão? Mais de 15 minutos de escola na avenida e a gente não consegue ver nada; apresentadores desinformados; zero detalhe ao longo do desfile; entrevistas horríveis. Só Milton Cunha salva — Paula Ferreira (@_paulaferreira_) February 12, 2024

se você colocar 10 adolescentes na sapucaí com celulares bons mais dois drones, eles fazem uma transmissão MUITO melhor do que essa da globo — ana (@_claradamasio) February 12, 2024

eu assisto o desfile das escolas de samba desde criança e não lembro de uma transmissão tão ruim quanto a desse ano. essa é a pior transmissão do carnaval que a globo já fez. tudo ruim demais! #globeleza — ralfer (@ralferr) February 12, 2024

Falo com propriedade:



É a pior transmissão da história do Grupo Especial!



Vergonhoso!#globeleza — (@marcocask) February 12, 2024

ELA É PATRIMÔNIO DO RIO DE JANEIRO ((mariana volta a trabalhar na transmissão #globeleza pic.twitter.com/vjvZVmsiG9 — mari (@parrillacute) February 12, 2024

O talento de Mariana gross está sendo desperdiçado pela rede globo de televisão! Ela fala tudo sobre todas as escolas, além de interagir como ninguém com o público. Ela é o Márcio Canuto carioca. #globeleza — sfc (@reinaldoann) February 12, 2024

Desculpe, Vitor di Castro. Mas você nunca será Mariana Gross. #Globeleza — Jhonatan, o JB+ (OFICIAL) (@jobaltazarbr) February 12, 2024