Grande Rio foi a quarta escola a se apresentar no primeiro dia de desfiles do Grupo Especial - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 12/02/2024 03:35 | Atualizado 12/02/2024 05:26

Rio - A Grande Rio anunciou oficialmente na madrugada desta segunda-feira (12), durante seu desfile na Sapucaí, que vai exaltar o estado do Pará no próximo Carnaval. A novidade foi confirmada pelo presidente Milton Perácio no microfone pouco antes do início do desfile.



Bastante entusiasmado, o dirigente agradeceu a parceria fechada com o governador Helder Barbalho. "Estaremos de mãos dadas em 2025. Vamos falar do Pará, de Belém e da Amazônia, disse Perácio, lembrando, ainda, que a capital sediará a COP30.



O título do enredo ainda não foi definido. Vale lembrar que a Grande Rio já fez outros desfiles sobre cidades e estados, exaltando na Avenida, por exemplo, Duque de Caxias, o estado do Amazonas e o município de Maricá.

A escola apresentou na avenida o enredo “Nosso Destino é Ser Onça”, inspirado na obra literária de Alberto Mussa, abordando a criação do mundo pelo mito tupinambá.