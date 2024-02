Jade Picon - Larissa Herbas / Agência O DIA

Publicado 12/02/2024 03:59

Rio - Após sua estreia em “Travessia”, da TV Globo, Jade Picon falou sobre os planos na televisão. A influenciadora digital compareceu a um camarote da Sapucaí na madrugada desta segunda-feira (12), e descartou desfilar em alguma escola de samba.

"Eu gosto muito de assistir todos os desfiles e acho que na vida a gente tem que escolher nossas batalhas. Então, eu estou em um momento que estou muito focada em minha carreira como atriz, estou dedicando muito do meu tempo a isso. No momento, só me vejo assistindo todas as escolas que a cada ano fazem um trabalho mais lindo ainda", contou.A irmã de Leo Picon ressaltou que apesar disso, ainda não tem previsão de voltar às telinhas. "No momento, eu estou mais me aprofundando mesmo, estudando, tirando esse tempinho para aprender. Espero em breve poder compartilhar uma nova personagem com vocês", afirmou.Jade, que pratica futevôlei e faz outras atividades físicas, revelou como faz para manter o foco. "Acho que é disciplina, né? As vezes você pode não estar com foco total, mas se você tem esse dever consigo mesmo, tudo se encaminha. Eu acho que tenho um compromisso muito grande comigo, com a minha evolução pessoal, com meu trabalho, meu bem-estar. Eu foco nisso todos os dias. Nos dias que não são mais fáceis, eu lembro desse compromisso que eu tenho comigo mesma".