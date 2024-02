Lorena Improta - Agnews

Publicado 12/02/2024 03:08 | Atualizado 12/02/2024 05:29

Rio - Lore Improta marcou presença em camarote da Sapucaí, na madrugada desta segunda-feira (12). A influenciadora digital, que é musa da Viradouro, falou sobre seu amor pelo Carnaval e o segredo para o sucesso na Avenida. "Eu acho que o carnaval precisa de verdade. Você precisa amar isso aqui, precisa amar gente, samba. É uma troca. Eu me sinto completa no carnaval porque eu amo essa troca", afirmou.

A dançarina, então, contou como organiza sua rotina nesse período. "Ser virginiana me ajuda muito porque consigo organizar minha agenda. É tentar equilibrar. Eu tenho feito de uma maneira muito saudável para mim", relatou.Lore ainda revelou que está com os pés dormentes por causa das infiltrações que fez por conta do neuroma de Morton, uma condição que inflama os nervos dos pés, e agradeceu os elogios que recebeu no ensaio técnico. "Eu estou muito feliz porque no ensaio técnico as pessoas comentaram que eu arrasei. Eu estava muito feliz porque pela primeira vez eu sambei sem dor! Quando eu entrei e não senti dor, falei: ‘Ninguém me segura’", afirmou aos risos.