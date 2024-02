Grande Rio faz desfile com forte impacto visual sobre mito tupinambá

Rio - Quarta escola a se apresentar na Sapucaí, na madrugada desta segunda-feira, a Grande Rio recontou o mito do povo tupinambá para a criação do mundo, destacando a onça como símbolo de força, determinação e liberdade. O tema foi inspirado do livro "Meu Destino É Ser Onça", do escritor Alberto Mussa.

