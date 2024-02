Ito Melodia, intérprete da Grande Rio - Thalita Queiroz / Agência O Dia

Ito Melodia, intérprete da Grande RioThalita Queiroz / Agência O Dia

Publicado 12/02/2024 03:16 | Atualizado 12/02/2024 03:25

Rio - Ito Melodia, novo intérprete da Unidos da Tijuca, relembrou a história de sucesso do pai Aroldo Melodia. Momentos antes de estrear pela azul e amarela da Zona Norte, quinta escola a desfilar no primeiro dia do Grupo Especial, na madrugada desta segunda (12).

"Com todo respeito a todos os intérpretes de nome, meu pai foi um cara incomparável. Vou chamar ele no setor 1, ele merece muito esse reconhecimento por tudo que fez", disse. Aroldo foi compositor e intérprete de samba-enredo da agremiação.

Com 23 anos de Carnaval, Ito destacou que a experiência não traz tranquilidade, mas sim confiança no trabalho feito durante todo o ano no barracão da escola.

"O coração está explodindo de muita emoção. É um Carnaval que a gente sabe da força e união da comunidade. Todo mundo muito concentrado e nós vamos dar o 100%", garantiu o intérprete.

A Unidos da Tijuca se reestruturou internamente para o Carnaval 2024 com o objetivo de melhores notas, almejando o campeonato do Grupo Especial.

Exaltando as lendas de Portugal, a escola, que possui quatro títulos no Grupo Especial, promete mergulhar na cultura do país europeu à Sapucaí, através de uma visão lúdica. Intitulado "O Conto de Fados", o enredo trará uma narrativa descrevendo as histórias passadas de geração em geração como lendas e histórias populares, em Portugal. O tema será desenvolvido pelo experiente carnavalesco Alexandre Louzada, ex-Beija-Flor.