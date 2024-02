Paolla Oliveira representa a onça durante desfile da Grande Rio - Thalita Queiroz / Agência O Dia

Publicado 12/02/2024 02:42 | Atualizado 12/02/2024 02:59

Rio - A atriz Paolla Oliveira se apropriou da energia de onça para conduzir a bateria da Grande Rio na primeira noite de desfile do Grupo Especial.

"Tô com energia de onça. Queria que essa onça reluzente riscasse essa Avenida nesse desfile", disse.



A rainha trocou de estilista, mas afirmou que não houve problemas com Michelly X. "Amo Michelly. Apenas mudei de artista", explicou a rainha da Grande Rio que teve a fantasia assinada por Bruno Oliveira.



Paolla Oliveira desfilou com a fantasia "Transformação: Nosso destino é ser onça". É a representação central do enredo. A possibilidade de se transformar em onça, "o ser mais perfeito que existe, aquele que tudo devora, prova de que toda mulher brasileira é uma guerreira poderosa", segundo a escola.

Campeã em 2022, a Grande Rio aposta na força da cultura tupinambá. Inspirada no livro homônimo de Alberto Mussa, a Tricolor de Caxias tem como enredo "Nosso destino é ser onça". O povo indígena tem o animal como um símbolo divino e poderoso. A ideia dos carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad é propor uma reflexão sobre esta simbologia no cenário artístico cultural brasileiro, tocando em temas como antropofagia e encantaria.