Anitta - Larissa Herbas / Agência O DIA

AnittaLarissa Herbas / Agência O DIA

Publicado 12/02/2024 02:03 | Atualizado 12/02/2024 03:05

Rio - Mesmo com a agenda intensa no Carnaval, Anitta marcou presença em um camarote da Sapucaí, que é musa, na madrugada desta segunda-feira (12). Com um look brilhoso, a cantora revelou que não recebeu convite para desfilar neste ano, mas não descartou a vontade de brilhar na Avenida.