Paolla Oliveira é rainha de bateria da Grande RioReprodução de vídeo

Publicado 12/02/2024 03:03

Rio - Paolla Oliveira surpreendeu o público da Marquês de Sapucaí, na madrugada desta segunda-feira. Rainha de bateria da Grande Rio, a atriz de 41 anos virou uma verdadeira onça durante o desfile da agremiação. É que o adereço da cabeça da namorada de Diogo Nogueira se transformava em uma máscara de onça, que tinha os olhos brilhantes.



Momentos depois, a máscara subia e o rosto de Paolla podia ser visto novamente. A fantasia da artista se chama "Transformação: Nosso destino é ser onça" e a representação central do enredo. O look foi assinado por Bruno de Oliveira. Momentos antes do desfile, Paolla disse que estava com uma "energia de onça".

No X, antigo Twitter, os internautas não economizaram nos elogios à Paolla. "Paolla Oliveira é um escândalo de linda. Simplesmente perfeita", disse um. "Paola maravilhosa na avenida! Como pode alguém criticar a beleza dessa mulher! Melhor fantasia de rainha até agora, e a danada ainda samba pra caramba!", opinou outro. "Fantasia da Paola Oliveira, belíssima! Eu gosto quando as rainhas representam o enredo de forma performática mas sem exagero", comentou uma terceira pessoa.

A Grande Rio é a quarta escola a desfilar na madrugada desta segunda-feira. A tricolor apresenta o enredo "Nosso destino é ser onça", sobre mitos indígenas e a simbologia da onça no cenário cultural brasileiro.