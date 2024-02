Deolane Bezerra desfilou pela primeira vez na Sapucaí através da Grande Rio - Thalita Queiroz / Agência O Dia

Publicado 12/02/2024 03:05 | Atualizado 12/02/2024 03:06

Rio - A influenciadora e advogada Deolane Bezerra estreou como destaque de chão, na madrugada desta segunda-feira (12), pela Grande Rio, quarta escola a desfilar na Sapucaí no primeiro dia de apresentação das agremiações do Grupo Especial.



Deolane conta que recorreu à espiritualidade para se preparar. "Pedi a Deus para dar tudo certo. Sem hates", pediu. A influenciadora desfilou como "Estrela Vermelha", aquela que quer devorar a lua, quando aparece no fim das chuvas.



Nervosa pela estreia, a advogada confessou que há diferença entre desfilar em cima de um carro alegórico e sair no chão. “Tem uma diferença sim, é uma responsabilidade”, disse. No entanto, ela disse estar pronta para fazer história na Sapucaí.



A Grande Rio tem como enredo o tema “Meu Destino é ser onça”, em que o autor restaura o mito tupinambá da criação do mundo. A verde e branco celebra a simbologia das narrativas místicas-indígenas brasileiras e latinos-americanas.

