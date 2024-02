Alexandre Louzada é o carnavalesco da Unidos da Tijuca para o desfile deste ano - Thalita Queiroz / Agência O Dia

Alexandre Louzada é o carnavalesco da Unidos da Tijuca para o desfile deste anoThalita Queiroz / Agência O Dia

Publicado 12/02/2024 03:39 | Atualizado 12/02/2024 05:28

Rio - Um dos mais antigos carnavalescos em atividade, Alexandre Louzada, de 66 anos, falou, antes do desfile da Unidos da Tijuca na madrugada desta segunda-feira (12), sobre o desafio de trazer enredos mais lúdicos para Sapucaí em 2024, depois de estar a frente de temas politizados. Ele é quem assina as alegorias e fantasias da escola da Zona Norte do Rio.

"É uma história boa para se contar, história que rende boas fantasias e alegorias. Estamos contando uma história de um lugar através de lendas como se fosse um fato. Isso é desafiador", disse ele com a característica voz mansa.

Intitulado "O Conto de Fados", o enredo da União da Tijuca trouxe uma narrativa descrevendo as histórias passadas de geração em geração como lendas e histórias populares, em Portugal.

Com um grande percurso traçado no Carnaval do Rio, Louzada garante ser camaleônico e que está sempre inovando para entregar um bom trabalho.

"Vários carnavalescos mais novos passaram hoje pela Sapucaí e que já trabalharam comigo. Ter gente nova no Carnaval é sempre motivo de orgulho. Se tiver que ter uma proposta moderno, eu encaro. Procuro não me repetir", completou.