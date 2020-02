Rafa Kalimann diz que não quer amizade com Bianca Andrade fora do 'BBB'

Rio - Rafa Kalimann relembrou a briga que teve com Bianca Andrade antes do almoço desta terça-feira no "BBB 20". Em conversa com Mari Gonzalez e Manu Gavassi, a influencer disse que deseja distância de Bianca fora do reality show.

"A gente foi, discutiu, não era a minha verdade. Perdoei de coração aberto, mas não consigo confiar. Não acredito que tenha sido pelo álcool. Para mim, ela entrou com essa estratégia e com essa intenção", disse Rafa.

A influenciadora também criticou Bianca por não ter apoiado Mari quando o plano de desestabilizar o namoro dela foi descoberto. "O que aconteceu em relação a você só reforçou. É uma pessoa que não condiz com o que fala. Ela é uma pessoa que eu não quero perto de mim fora da casa", garantiu.