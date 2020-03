Rio - A edição ao vivo do "BBB 20" teve um momento de tensão neste domingo. Guilherme foi indicado para o paredão pela líder Ivy. Tiago Leifert, então, informou ao modelo que ele também poderia mandar alguém direto para o paredão. Guilherme escolheu indicar Pyong Lee e foi interrompido por Tiago Leifert ao tentar justificar seu voto. A interrupção veio porque Guilherme fez alusão ao episódio em que Pyong bebeu demais e assediou Bianca Andrade, Flayslane e Marcela.

Assim que Guilherme começou a falar que Pyong foi chamado ao confessionário para levar uma advertência, Tiago interrompeu o modelo e afirmou que este assunto estava encerrado. No entanto, aqui fora, a polícia espera a eliminação de Pyong ou o fim do reality show para que ele preste esclarecimentos sobre o caso.

Quando foi ao confessionário votar, Guilherme pediu desculpas por tocar no assunto e Tiago voltou a dizer que o assunto está encerrado e que "Pyong tem família aqui fora". As atitudes de Tiago revoltaram os internautas, que fizeram várias críticas ao apresentador no Twitter.