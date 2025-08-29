Manuela Dias - Reprodução/TV Globo

Manuela DiasReprodução/TV Globo

Publicado 29/08/2025 00:00

A audiência de Vale Tudo pode ter crescido, mas a trama continua dando dores de cabeça para a Globo. A emissora não vê com bons olhos a forma que Manuela Dias, a autora do folhetim, tem lidado com críticas na internet. Ela montou uma espécie de "gabinete do ódio" de celebridades para rebater quem aponta problemas em seu texto - incluindo atores da própria novela, que já não fazem questão alguma de disfarçar o descontentamento com os rumos da história.

RedeTV! reforça domingos

Motivada pela perda da NFL, a RedeTV! decidiu correr atrás e acabou conseguindo retomar os direitos de transmissão da Bundesliga. As partidas do campeonato alemão serão veiculadas aos domingos, ocupando a faixa do meio-dia - até então, o torneio era transmitido nas tardes de sábado, em dobradinha com os jogos da Série B do Brasileirão.

Grade voadora

Porta dos Desesperados - Divulgação/SBT

Porta dos DesesperadosDivulgação/SBT

Durou só uma semana a volta da Porta dos Desesperados no SBT. A atração de Sérgio Mallandro terá sua última exibição na noite de hoje e, a partir de segunda (5), será substituída pela série nacional E agora, quem vai ficar com a mamãe? - que, segundo fontes da Canal D, é um produto tão ruim que a emissora decidiu se livrar o quanto antes.





Uma boa notícia

Faustão - Reprodução/Redes Sociais

FaustãoReprodução/Redes Sociais

Contrariando previsões apocalípticas de veículos pouco afeitos aos bons princípios do jornalismo, Faustão recebeu alta do hospital na manhã de ontem (28). O eterno apresentador do Domingão seguirá se recuperando em casa, fazendo uso de medicamentos imunossupressores e com um acompanhamento médico regular.





É pop... a tentativa da Globo em rejuvenescer o Mais Você durante as férias de Ana Maria Braga. Entre os dias 8 e 26 de setembro, o matinal será comandado pela primeira vez por Tati Machado e Gil do Vigor. São dois rostos novos e que, se devidamente lapidados, podem se firmar como estrelas da emissora.



É flop... o Fofocalizando, do SBT. O programa perdeu toda a sua relevância com a saída de Leo Dias. Ontem, a atração passou boa parte do tempo debatendo sobre o período sabático de Cauã Reymond depois do fim de Vale Tudo, manchete que já circulava há pelo menos uma semana em outros veículos especializados.