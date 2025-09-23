Estrela da Casa - Reprodução/TV Globo

Publicado 23/09/2025 00:00

Data hoje, a chance do Estrela da Casa ter uma 3ª temporada é quase zero. O reality musical da Globo encerrará o seu segundo ciclo com ibope mais abaixo das expectativas, e com um agravante que não havia sido notado no ano passado: a rejeição do mercado publicitário. Com cotas encalhadas, a atração sequer está conseguindo vender anúncios nos intervalos e terminará dando prejuízo. Em um cenário otimista, só conseguirá se pagar - ou seja, ficará no zero a zero.

Sem pegadinhas, sem ibope

A RedeTV! teve sua pior audiência do ano no último domingo (21): o canal teve só 0,1 ponto de média na Grande SP, região de referência para o mercado publicitário. A emissora, que ficou atrás de vários canais da TV por assinatura, trocou seus programas de pegadinhas por uma maratona de conteúdos esportivos - nenhum deles atingiu o mínimo necessário para sair do traço no arredondamento.

De saída

Fernando Mitre - Reprodução/Band

Comandando o jornalismo da Band desde 1999, Fernando Mitre deixará a direção-geral do departamento nos próximos. Ele, que segue na emissora como comentarista dos telejornais da rede, será substituído por Rodolfo Schneider, que atualmente lidera a área artística do canal, que já procura um novo nome para assumir a função.



Batata assando

Apresentadora - Montagem/Canal D

Uma âncora do SBT está desesperada para tentar chamar a atenção de outras emissoras. Infeliz com o próprio emprego, ela passou a plantar uma série de notícias em diversos sites, e sempre fazendo uso de um tom acima da média, como se fosse a grande revelação da televisão nos últimos anos. O canal, inclusive, já sabe que ela "aliciou" uma produtora para ajudar na plantação de manchetes.

É POP OU FLOP?

É pop... a reapresentação de Terra Nostra. Contrariando os prognósticos apocalípticos das redes sociais, que apostavam em um fracasso histórico da trama, a novela está se mostrando um sucesso nas tardes da Globo. Ela, inclusive, está tendo mais audiência que as suas respectivas antecessoras, quando comparadas as médias no mesmo período de exibição.



É flop... o Bake Off Brasil 11. O reality do SBT, que já figurou aqui anteriormente, merece um novo destaque negativo pelos feitos das últimas duas semanas, em que ele teve os piores desempenhos de sua história consecutivamente. A assessoria da emissora até faz malabarismo com recortes específicos, mas a realidade é que o retorno do elenco original está sendo um fracasso.