SBT News - Reprodução/SBT

Publicado 24/09/2025 00:00

Furo deste jornalista há quase 6 meses, o SBT News virou uma realidade. A emissora da família Abravanel oficializou que lançará o seu próprio canal de notícias ainda neste ano - a coluna apurou que a estreia está prevista para a 1ª quinzena de novembro. A nova TV usará, evidentemente, a grande rede de afiliadas do SBT pelo país, mas também terá grandes investimentos. Nos próximos dias, a rede irá sondar os primeiros profissionais desejados para cargos de destaque no canal.

Outro lado

A Band diz que "não procede que haverá cortes de programas ou demissões em massa na empresa". Em nome do jornalismo ético e da verdade, a Canal D relembra que atrações já estão saindo do ar (como o Game Show BandBet) e que nomes relevantes, como Catia Fonseca e Otaviano Costa, deixaram a rede alegando falta de estrutura. Desejamos, é claro, tempos melhores para o canal.

2025 ou 1985?

Domingo no Parque - Divulgação/SBT

Sem criatividade para novos formatos e com todos os olhos voltados para o seu canal de notícias, o SBT desenterrará mais um mofo no próximo mês. Conforme ameaçado por Daniela Beyruti na Rio2C, em maio, a emissora voltará a produzir o programa Domingo no Parque, um dos clássicos de Silvio Santos na década passada. A primeira edição irá ao ar em 12 de outubro, com Patricia Abravanel.



A Fazenda decepciona

A Fazenda Galisteu - Divulgação/Record

Ilhada em uma fase difícil do horário nobre da Record, A Fazenda não está conseguindo fazer milagre no quesito ibope. Mesmo com boa repercussão nas redes sociais, o reality está tendo os piores desempenhos da história e não conseguiu abrir vantagem do SBT na disputa pela vice-liderança.

É POP OU FLOP?

É pop... a nova fase do Conexão GloboNews. Rafael Colombo caiu como uma luva no telejornal. A sua leveza e dinamismo deram liga com Leilane Neubarth e Camila Bomfim, e os índices de audiência do jornalístico comprovam isso -- o noticioso teve a sua maior audiência do ano ontem (23), com picos de 2,1 pontos no Painel Nacional de Televisão.



É flop... a novela Vale Tudo. Precisamos de um grande malabarismo para dizer que o folhetim de Manuela Dias não fracassou. A trama repercute nas redes sociais por ter se transformado em motivo de piada e, na TV, é rejeitada pelo público. Depois de uma fase promissora, a história empacou no ibope outra vez, voltando a derrubar a audiência do Jornal Nacional.