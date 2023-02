Beija-flor de Nilópolis realizou seu último ensaio técnico na Marques de Sapucaí, neste domingo (12) - Reprodução/Redes Sociais

Beija-flor de Nilópolis realizou seu último ensaio técnico na Marques de Sapucaí, neste domingo (12)Reprodução/Redes Sociais

Publicado 15/02/2023 16:53 | Atualizado 15/02/2023 17:24

Rio - A Beija-Flor de Nilópolis promete uma proposta sobre a Independência do Brasil diferente da convencional para esta segunda-feira (20). Dando voz ao grito dos excluídos, a 'Soberana' propõe uma nova data para o Bicentenário da Independência, trazendo em seu enredo uma discussão sobre o verdadeiro protagonismo na libertação do país e um clamor por diversidade. O desfile deve ocorrer entre 2h às 2h40.

Neguinho da Beija-Flor seguirá firme interpretando o enredo “Brava Gente! O grito dos excluídos no Bicentenário da Independência”, composto por Léo do Piso, Beto Nega, Manolo, Diego Oliveira, Julio Assis e Diogo Rosa. A cantora Ludmilla está no carro de som e cantará junto com o interprete durante o desfile. Neste domingo (12), a estrela participou do último ensaio técnico da escola.

Guiados pelos carnavalesco Alexandre Louzada e André Rodrigues, o público será levado em uma viagem pelo tempo, retornando às guerras na Bahia contra os portugueses e relembrando os gritos brasileiros por liberdade.

Como Rainha de Bateria, a jovem Lorena Raissa, de 15 anos, foi escolhida e ficará na linha de frente da escola durante os próximos dez anos. Ela foi escolhida para ocupar o cargo após acirrado concurso. Mesmo com pouca idade, o histórico de Lorena com a Beija-Flor é longo. A adolescente é filha de passista, neta de um compositor da escola e irmã de ritmistas da 'Soberana'.

O enredo focará no dia 2 de julho de 1823, em que se celebra na Bahia a Independência do Brasil, diferentemente do restante do país, que comemora a conquista em 7 de setembro. A data aponta para a vitória das tropas brasileiras contra os portugueses em Salvador, após meses de violentas batalhas. A 'Soberana' irá remontar o protagonismo brasileiro no triunfo da grandeza do país.

A 'Deusa da Passarela', como é conhecida, já foi campeã 14 vezes, ficando atrás apenas da Portela e da Mangueira. A escola assume a posição de terceira maior vencedora no rol das campeãs do carnaval do Rio de Janeiro. A escola ainda foi vice-campeã em outras 13 oportunidades.

Samba-Enredo – Carnaval 2023

Autores: Léo do Piso, Beto Nega, Manolo, Diego Oliveira, Julio Assis e Diogo Rosa

A revolução começa agora

Onde o povo fez história

E a escola não contou

Marco dos heróis e heroínas

Das batalhas genuínas

Do desquite do invasor

Naquele dois de julho, o sol do triunfar

E os filhos desse chão a guerrear

O sangue do orgulho retinto e servil

Avermelhava as terras do Brasil



Eh! Vim cobrar igualdade, quero liberdade de expressão

É a rua pela vida, é a vida do irmão

Baixada em ato de rebelião



Desfila o chumbo da autocracia

A demagogia em setembro a marchar

Aos “renegados” barriga vazia

Progresso agracia quem tem pra bancar

Ordem é o mito do descaso

Que desconheço desde os tempos de Cabral

A lida, um canto, o direito

Por aqui o preconceito tem conceito estrutural

Pela mátria soberana, eis o povo no poder

São Marias e Joanas, os brasis que eu quero ter



Deixa Nilópolis cantar!

Pela nossa independência, por cultura popular



Ô abram alas ao cordão dos excluídos

Que vão à luta e matam seus dragões

Além dos carnavais, o samba é que me faz

Subversivo Beija-flor das multidões

Ficha técnica

Enredo: "Brava Gente! O grito dos excluídos no Bicentenário da Independência"

Carnavalescos: Alexandre Louzada e André Rodrigues

Presidente: Almir Reis

Vice-Presidente: Biel Maciel

Presidente de Honra: Anízio Abraão David

Diretor de Carnaval: Dudu Azevedo

Diretores Gerais de Harmonia: Simone Santana e Válber Frutuoso

Interprete: Neguinho da Beija-Flor

Mestres de Bateria: Rodney e Plínio

Rainha de Bateria: Lorena Raissa

Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Claudinho e Selminha Sorriso

Presidente Velha-Guarda: Débora Rosa

Comissão de Frente: Jorge Teixeira e Saulo Finelon