Nas fotos, a Majestade do Samba mostrou alguns detalhes sobre as fantasias e alegoriasDivulgação/Portela

Publicado 15/02/2023 18:21 | Atualizado 15/02/2023 18:23

Rio - De Oswaldo Cruz para o infinito, a Portela vai celebrar seus 100 anos de fundação com homenagens a baluartes na Sapucaí, nesta segunda-feira (20). De baixo da profecia de que 'o samba dominaria o mundo', a escola garante que irá iluminar os caminhos da passarela com o seu legado, numa jornada atemporal. A Azul e Branco irá desfilar das 23h às 23h10.

Na ocasião, a escola vai apresentar o enredo “O azul que vem do infinito”, sob o comando do casal de carnavalescos Renato Lage e Márcia Lage. O enredo é contado a partir do olhar de cinco personagens que, em seus períodos de vida e protagonismo na 'Majestade do Samba' e no carnaval, contemplaram toda a história da escola.

Os personagens revelados pela agremiação como representados no samba-enredo, até o momento, foram Paulo da Portela, Dodô e Natal da Portela e David Corrêa. A quinta figura ainda permanece misteriosa, mas em breve será revelada.

Com a Rainha de Bateria Bianca Monteiro na linha de frente, a 'Majestade', detentora de 22 títulos, promete brilhar até o infinito na Sapucaí. O último título da escola foi no ano de 2017 com o enredo 'Quem Nunca Sentiu o Corpo Arrepiar Ao Ver Esse Rio Passar'.

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela foi fundado em 11 de abril de 1923 no bairro de Oswaldo Cruz, Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Sendo a mais antiga escola de samba em atividade permanente e a única que participou de todos os desfiles de agremiações da cidade.

Confira a letra do samba-enredo

Enredo: "O azul que vem do infinito"



Compositores: Wanderley Monteiro, Vinícius Ferreira, Rafael Gigante, Edmar Jr, Bira e Marcelo.



Intérprete: Gilsinho



Prazer novamente encontrar vocês

Ali pelas bandas de Oswaldo Cruz

Nosso mundo azul ganha vez

E aquela missão nos conduz

Eu, Rufino e Caetano

No linho, no pano, pescoço ocupado...

Vencemos mesmo marginalizados

No bailar, uma porta bandeira

A nobreza desfila humildade...

Natal nos guiou, deu Águia!

A Majestade...



"Abre a roda", "malandro, que o samba chegou"

Andei na "Lapa", também já "subi o Pelô"

"Macunaíma" falou: nas "maravilhas do mar"

'A brisa me levou"

Eis um "Brasil de glórias" que incandeia

A "vaidade" é um "conto de areia"

Eu vim me apresentar:

"Deixa a Portela passar!"



"Lendas e mistérios" de um amor

Casa onde mora a profecia

Clara como a luz de um esplendor

Cem anos da mais bela poesia

Vivam esse sonho genuíno

De fazer valer nosso legado

Vejo um futuro mais lindo

Nas mãos de quem sabe o valor do passado

Ser Portela é tanto mais

Que nem cabe explicação

Basta ouvir os Baluartes

Pra chorar de emoção



Cavaco e viola... A velha linhagem

A benção Monarco pra essa homenagem

O céu de Madureira é mais bonito

Te amo, Portela, além do infinito!

Informações técnicas



Enredo 2023: "O azul que vem do infinito"

Carnavalesco: Renato Lage e Márcia Lage

Diretor de Carnaval: Claudinho Portela, Júnior Escafura e Higor Machado

Intérprete: Gilsinho

Mestre de Bateria: Nilo Sérgio

Rainha de Bateria: Bianca Monteiro

Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Marlon Lamar e Lucinha Nobre

Comissão de Frente: Leo Senna e Kelly Siqueira