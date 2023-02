Ex-BBB Tina Calamba assiste desfiles na Sapucaí - Reprodução do Instagram

Publicado 20/02/2023 00:53 | Atualizado 20/02/2023 07:48

Rio - Tina Calamba esteve em um dos camarotes da Marquês de Sapucaí, na noite deste domingo. A ex-participante do "BBB 23" surgiu vestindo o abadá estilizado como um biquíni e completou o look com um vestido todo vazado, além de abusar no brilho. Ao DIA, a angolana revelou o motivo por trás da escolha.