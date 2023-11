Carol Gurjão e Wellington Junior vão defender o segundo pavilhão da agremiação - Gabriel Belmiro

Publicado 15/11/2023 14:30 | Atualizado 15/11/2023 14:41

A Acadêmicos de Niterói já tem um novo segundo mestre-sala. Wellington Junior, chega para defender o segundo pavilhão da agremiação, conduzido por Carol Gurjão. O jovem, de 23 anos, já foi apresentado à comunidade no primeiro ensaio da agremiação.

Wellington começou no Carnaval ainda criança e em 2014, por grande admiração e influência de grandes mestres-salas decidiu aprender a dançar. Tem passagens pela Independente da Praça da Bandeira, União de Campo Grande e Alegria do Vilar. No Carnaval de Niterói já foi 1º mestre-sala da Mocidade Independente de Icaraí.

"Quando eu recebi o contato do diretor de carnaval e, logo depois, do presidente Hugo, fiquei feliz e lisonjeado pelo convite. Assumi o compromisso junto a minha querida Carol Gurjão de defender esse pavilhão com todo empenho e dedicação. Sou extremamente grato pelo convite", revelou o mestre-sala.

A dupla é presença confirmada no ensaio desta quinta-feira (16), no Clube Fluminensinho, a partir das 19h30.