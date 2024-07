Diretores artísticos da Grande Rio, Ananda Dias, Allan Bastos e Caroline Mota estão à frente do projeto - Ewerton Pereira / Grande Rio

Publicado 03/07/2024 07:54

Rio - A Grande Rio abriu inscrições para o projeto Samba de Ouro, que ensina passos da dança gratuitamente. As aulas, que acontecem aos sábados, às 10h, na quadra da escola, começam no dia 6 de julho. Para participar, basta preencher o formulário . Serão aceitos alunos a partir dos 12 anos.

O projeto já existia dentro da ala de passistas da escola, no entanto, foi reformulado pensando em atender às novas demandas da Grande Rio. O mesmo contará com o talento e experiência de grandes nomes no mundo do samba, além dos diretores artísticos Allan Bastos, Caroline Mota e Ananda Dias, do diretor da ala, Avelino, e da musa Luciene Santinha.

"Os objetivos da extensão deste projeto são expandir e fomentar ainda mais o ciclo de sambistas dentro da escola, lapidar nossos artistas, preservar a cultura do samba no pé e incentivar novas pessoas da comunidade de Duque de Caxias a fazerem parte da nossa Escola", frisa Allan Bastos.