Componentes da Vila que desfilaram em 2024 devem se recadastrarDivulgação

Publicado 02/07/2024 07:55

Rio - A Unidos de Vila Isabel realizará, no próximo sábado (6), em sua quadra, o recadastramento dos componentes para o Carnaval 2025. Nesta etapa, o processo é exclusivo para os desfilantes das alas da comunidade que devolveram as fantasias completas.

Os interessados devem comparecer das 10h às 15h com um documento de identificação oficial com foto, como identidade ou carteira de motorista. Gratuito, a inscrição só poderá ser feita pelo próprio desfilante.

"O recadastramento é essencial, porque, além de ajudar na organização e no planejamento, também aproxima e fortalece os laços da nossa comunidade", afirma o diretor de Harmonia Fernando Veiga.

A Vila será a última escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, com o enredo "Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece". Desenvolvido pelo carnavalesco Paulo Barros, a escola vai apresentar as assombrações que fazem parte do imaginário popular, tendo o trem fantasma como fio condutor do desfile – que, no fim, desembarcará em uma grande festa.