Andrea de Andrade participa do primeiro evento como rainha de bateria da Porto da Pedra - Divulgação

Andrea de Andrade participa do primeiro evento como rainha de bateria da Porto da PedraDivulgação

Publicado 29/06/2024 07:24 | Atualizado 29/06/2024 07:30

Rio - Andrea de Andrade participou do primeiro evento como rainha de bateria da Porto da Pedra, na noite desta sexta-feira, em São Gonçalo. Para a estreia, a musa fitness usou um vestido longo e vermelho, uma das cores da escola de samba.

fotogaleria

"Estava ansiosa por esse momento. Fui recebida com muito carinho pela comunidade e pelos integrantes da escola. Foi surreal. Estou até arrepiada", comentou a influenciadora, que publicou um agradecimento à agremiação nas suas redes sociais. "Fiquei muito feliz com tanto carinho, hoje foi muito especial, dia de conhecer nosso maravilhoso enredo, também de conhecer essa comunidade tão gostosa". Andrea volta a ocupar o posto de rainha após 13 anos . Sua trajetória começa na Mocidade Independente de Padre Miguel, em 2011 e passa também pela Império de Casa Verde, agremiação de São Paulo. Desde 2012, ela é uma das musas da Vila Isabel."Após o carnaval de 2024, recebi o convite da diretoria da Porto da Pedra, e pra mim foi uma grande surpresa, pois sempre tive um carinho muito grande pela escola. No último carnaval, me emocionei com a passagem da bateria, porém nunca imaginei que um dia estaria ocupando esse lugar", contou.A Porto da Pedra vai defender na Série Ouro do Carnaval do Rio em 2025 o enredo "A História que a Borracha do Tempo Não Apagou”, sobre a saga de Henry Ford na utopia de construir uma cidade industrial dentro da Amazônia.A vermelha e branco será a quinta escola a se apresentar no sábado, 1º de março e, apostará no enredo de Mauro Quintaes para lutar pela volta ao Especial.Antes de chegar à quadra da escola, Andrea entrou na "trend" da apresentadora Eliana, da TV Globo, e publicou os momentos em que saía de casa. Um vídeo no Instagram mostra a musa descendo as escadas de casa, pegando sua coroa na mesa e fechado a porta.