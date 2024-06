Ney Compositor e Carlinhos Pandeiro de Ouro foram eleitos baluartes da Mangueira - Divulgação

Ney Compositor e Carlinhos Pandeiro de Ouro foram eleitos baluartes da MangueiraDivulgação

Publicado 29/06/2024 10:22

Rio - A Estação Primeira de Mangueira tem dois novos baluartes. Após eleição, Ney João Oliveira, o Ney Compositor, de 82 anos, e Carlinhos Pandeiro de Ouro, 83, passaram a fazer parte do grupo de notáveis da agremiação. Criado na década de 1990, o conselho de baluartes, com 22 integrantes, reúne sambistas com mais de 50 anos de dedicação à Verde e Rosa.

"Me criei no Morro da Mangueira. Na segunda batida do surdo, eu já estava na quadra. Me sinto honrado com essa homenagem depois de ter passado por tantas alas da escola", celebra Ney, que ingressou na escola aos 16 anos, apadrinhado por Padeirinho.

Também fez parte da Ala dos Embaixadores e da Ala dos Nobres, do qual foi fundador. Ney é um dos autores do samba-enredo "Trinca de Reis", de 1989.

Natural de Niterói, o músico Carlinhos Pandeiro de Ouro chegou à escola adolescente, quando foi a um ensaio e se apaixonou pela agremiação. Ganhou fama ao viajar por diversos países da Europa para aulas e apresentações, sendo aplaudido por personalidades como a Rainha Elizabeth II e o ex-presidente dos americano Barack Obama. Chegou a morar na Suécia e nos EUA. Atualmente, reside no Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio.

"São muitos anos viajando todo o mundo divulgando a Mangueira e nossa cultura. Por essa razão, tem grande importância o reconhecimento da minha escola", diz o premiado Carlinhos.

A primeira formação do grupo de baluartes da Estação Primeira teve Jamelão, Carlos Cachaça, Dona Neuma, Dona Zica, Tinguinha, Mocinha, Tia Miúda, Chiquinho Modesto, José Ramos, Tuninho Caolho, Zé Crioulinho, Nelson Sargento e Roberto Paulino, entre outros.

A escolha dos baluartes é feita por votação, meses após o falecimento de algum integrante. Ney e Carlinhos entraram nas vagas do ex-presidente Percival Pires e do compositor Moacyr.