Paraíso do Tuiuti retoma aulas de samba no pé em projeto de passistas Divulgação

Publicado 02/07/2024 20:47 | Atualizado 02/07/2024 20:49

Rio - O Paraíso do Tuiuti retomou o projeto "Aos passos do Paraíso". A iniciativa oferece aulas de samba no pé para adolescentes, jovens e adultos que estão em busca de desfilar como passista no próximo Carnaval. Serão aceitas inscrições a partir dos 10 anos de idade (acompanhado de um responsável).