Pablo Guerreiro é o novo diretor artístico da Unidos da Tijuca Geissa Evaristo

Publicado 03/07/2024 08:20

Rio - A Unidos da Tijuca anunciou, nesta segunda-feira (2), a contratação de Pablo Guerreiro. O ator, coreógrafo e dançarino exercerá o cargo de diretor artístico.

Com 20 anos de carreira, o gaúcho de Porto Alegre, filho e neto de sambistas, gosta de frisar que o foco de seu trabalho gira em torno do "letramento corporal", isto é, do entendimento do aluno com o corpo em movimento.

"Meu objetivo é potencializar os artistas tijucanos. Eu acredito que o samba é uma tecnologia ancestral que potencializa nossos corpos para um bem viver, só que para além de gerar todo esse axé, nos possibilita chegar na máxima potência do que somos. Então, com toda experiência que tenho nas artes, juntamente com minha equipe, iremos fazer os artista tijucanos encontrarem o melhor caminho para chegarem nesse objetivo individual que contribuirá para o coletivo e somado as bênçãos de Logun-Edé conseguiremos o melhor resultado para o carnaval de 2025", enfatiza o novo diretor.

Pablo participou do International Samba Congress 2023. Na Europa, além dos workshops em estúdios de dança, ministrou palestras e participou de eventos em universidades. Também realizou oficinas na Suíça, França, Inglaterra, Finlândia, Polônia, Irlanda e Bélgica.

No Carnaval, foi bailarino da comissão de frente do Salgueiro, Mangueira, Vila Isabel e União da Ilha. Além disso, atuou como assistente de coreografia da Vila Isabel com Jaime Aroxa e coreógrafo das comissões de frente do Acadêmicos do Dendê, Vigário Geral e Raça Rubro Negra.

"O foco sempre é propagar a nossa cultura tendo o samba como representante maior de nossa herança cultural. A Unidos da Tijuca tem um enredo belíssimo que possibilita um estudo profundo de nossa ancestralidade. Vamos vestir as cores da escola, que também são as de Logun-Edé para contar essa história como ele merece", comenta.

A Tijuca desfilará no dia 3 de março, segunda-feira, com o enredo "Logun-Edé – Santo Menino que Velho Respeita", do carnavalesco Edson Pereira.