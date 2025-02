Bloco Bangalafumenga é tradicional no Rio - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 26/02/2025 11:09

Rio - Tradicional bloco carioca, o Bangalafumenga não desfilará no carnaval deste ano. Em comunicado divulgado no Instagram, nesta terça-feira (25), o bloco informou que a decisão foi tomada em virtude de discordâncias com o modelo da festa na cidade.



"O Bloco Bangalafumenga, com muita paz interna, convicção e coragem, anuncia para a comunidade do Banga e para seus queridos fãs e parceiros o seu novo modelo de cortejo para o Carnaval de 2026. Isso mesmo, 2026. Em decisão tomada na noite desta segunda-feira dia 24 de Fevereiro, junto com os integrantes da nossa bateria, decidimos que não iremos simplesmente seguir o fluxo, nos manter em um piloto automático e seguir dentro de um modelo de Carnaval de Rua na nossa cidade que há anos se mostra asfixiante para os blocos, os verdadeiros realizadores e donos da festa", diz a nota.

"Usaremos o Carnaval de 2025 como um marco para desviar a rota e apontar para uma nova direção não só para o Bloco como para todo carnaval da nossa cidade. O modelo de apropriação do Carnaval pelo poder público e revenda, sem necessidade, para a iniciativa privada tem obrigado novas marcas interessadas no Carnaval a desistirem do patrocínio e optarem por investir no patrocínio institucional da cidade, para redução de riscos de multas e apreensões. Asfixiante, injusto e insustentável", continua.

Por fim, o Bangalafumenga esclareceu: "Esse comunicado não é um pedido de ajuda. Muito pelo contrário. Poderíamos realizar nosso cortejo em 2025, como sempre. Mas decidimos que a arte e o Banga merece e devem ter um papel mais relevante em todo esse processo. O Banga voltará às ruas em breve, em outro formato. Nossa vocação não nos permite mais normalizar a apropriação da festa. Trabalharemos de forma pragmática, organizada para reverter esse contexto. O futuro do carnaval de rua do Rio precisa mudar agora. Aos fãs do Banfa, amigos, familiares, parceiros de longa data, equipes de produtores, técnicos, brigadistas que sempre estão conosco, segumos juntos. É só o começo".

